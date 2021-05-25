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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تبدأ برنامجا تدريبيا اليوم لتأهيل المرشحين لمنصب عميد كلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبدأ اليوم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي لـ أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، والذي يستمر ع مدار ٣ أيام من ٢٥ حتي ٢٧ مايو الجاري.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن البرنامج التدريبى يساهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسئولية على أساس أكاديمي .

وأشار عزيز إلى أن البرنامج التدريبي يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية.

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وأضاف الدكتور عنبر محمود أحمد مدير المركز، أن البرنامج يشارك فيه ١٨ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، موضحاً أن التدريب يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط الإستراتيجي، وكذلك التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، كما يهدف إلى التدرب علي مهارات إدارة فرق العمل وإدارة الأزمات، وبحث آليات فعلية لتنمية الموارد الذاتية بالجامعة، موضحا أن البرنامج يتضمن أيضاً شرح الجوانب الإدارية والمالية والقانونية بالجامعات، إلى جانب طرح القضايا القومية وطرق مكافحة الفساد.

جدير بالذكر أن البرنامج يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتي الرابعة عصراً، ويقوم بالتدريب فيه رئيس الجامعة والنواب، ونخبة متخصصة من الأساتذة والمدربين المعتمدين وخبراء الجودة والتنمية البشرية.

جامعة سوهاج هيئه التدريس أعضاء هيئة التدريس لمنصب عميد كلية المجلس الاعلى للجامعات

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