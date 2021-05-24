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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جنات تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جنات
جنات

نشرت الفنانة جنات تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لتعلن عن حصولها على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد. 

وقالت جنات: “الحمد لله أخدت الجرعة التانية، التطعيم ضد كوفيد 19”. 

وفي وقت سابق وجهت جنات رسالة تهنئة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

وكتبت جنات: "كل سنة وأنتي منورة حياتنا يا أجمل أم في الدنيا ❤️ we love".

يذكر أن آخر أعمال جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.

نشأت جنات في المغرب مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وكانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع.

وأبدعت الفنانة "جنات"، في غناء "نوم الظالم عبادة"، على الهواء.

أجمل أم في الدنيا .. جنات تهنئ والدتها بعيد ميلادها

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وكشفت "جنات"، بداية علاقتها بمصر، قائلة: "كان هناك مهرجان في دبي عام 2000 لاكتشاف المواهب على مستوى الوطن العربي، وتم ترشيحي لأن أمثل المغرب في المهرجان"، موضحه: "لجنة التحكيم كان فيها أساتذة كبار منهم الأستاذ وجدي الحكيم".

وتابعت: "أنا كسبت أفضل صوت في المهرجان.. ولجنة التحكيم حينها أحبوني واكتشفوني، ودعوني لزيارة مصر والغناء في الأوبرا.. وأنا حبيت الفكرة".

وأضافت "جنات"،: "إن علاقتها بمصر بدأت منذ 20 عاما"، متابعة: "أول حفلة عملتها كانت في دار الأوبرا كانت بفضل الأستاذ وجدي الحكيم"، مشيرة: "الدكتور وجدي الحكيم احتضني وقدمني للجمهور وللبرامج".

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