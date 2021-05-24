"التنمية المحلية" توضح الفئات المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" ..فيديو

قال ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، إن مشروع مبادرة حياة كريمة تم العمل عليه في يناير 2019 والهدف منه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي هو الذي ساعدنا في عمل هذه المبادرة .

وأضاف جاد الكريم خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دى ام سى ، أن الفئات الأكثر احتياجا هي التي تعيش في قرى يزيد فيها معدل الفقر عن 70 % ووصل عدد هذه القرى الى 1000 قرية. لافتا الى اننا بدأنا في السنة الأولى بـ 143 قرية وكانت النتائج جيدة جدا بسبب تطوير جميع الخدمات فيها.

وأوضح أ ن الرئيس وجه بتعميم ما تم تنفيذه في الـ 143 قرية على جميع قرى الريف المصري لافتا الى ان مبادرة حياة كريمة سيتم تنفيذها على 3 مراحل في 3 سنوات وكل مرحلة تستهدف عددا من القري .