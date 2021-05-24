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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسوم جديدة على رحلات العمرة وفقا للقانون.. تعرف عليها

رسوم العمرة
رسوم العمرة

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة بعد أن وافق مجلس النواب  نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رسوم شركات السياحة ورحلات العمرة التى تصل لـ  5000 جنيه.

 

ويستعرض صدي البلد، أبرز هذه الرسوم فيما يلى:


تنص المادة 9 فى مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية، بان يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك علي التحو الآتي:
 

شروط العمرة للميت

كيفية أداء العمرة عن الحي والميت والمريض

- رسم أعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية، إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.


- رسم إصدار أسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاور 1000 جنيه.
- رسم أستخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.


وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إلية.


وتنص المادة 10 علي أنه يحق للوزير المتخص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنه فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية


أهداف مشروع القانون:

وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:


- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها. 
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

مجلس النواب شركات السياحة وزارة السياحة قطاع السياحة اداء العمرة حنفى جبالى الشركات السياحية

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