دبلوماسي أمريكي: إستثمار مشترك بين مصر والولايات في ليبيا قريبا

قال السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلي ليبيا، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية لشركات مصرية مثل الكهرباء والغاز والبترول، موضحا:" سيكون هناك إستثمار مشترك بين مصر والولايات في ليبيا".

وتابع خلال حواره مع قناة " إكسترا نيوز"،:" من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك استقرارا في ليبيا، وأن لا تكون في مهب الريح.

وتابع:" هناك فرص كبيرة جدا.. وهناك دول أخرى في المنطقة مثل تونس ولديها علاقات اقتصادية قوية.. من الممكن أن تكون ليبيا بوابة إلى دول جنوب الصحراء الكبرى وفى مجال الاتصالات الكبرى من خلال الربط والكابلات للربط بين أوروبا وأفريقيا.

وأشار إلي أنه التقى عددا من المسؤولين الليبيين، حيث تطرق اللقاء إلى ترتيبات عقد الانتخابات، ومساعدة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والسيولة وخروج المقاتلين الأجانب".