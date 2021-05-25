كيف أعرف أنني أعاني من نقص الوزن؟

اعرف وزنك

يمكنك استخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) لمعرفة ما إذا كان وزنك في نطاق صحي أو غير صحي. مؤشر كتلة الجسم هو أداة لتقدير نسبة الدهون في الجسم. ابحث عن مؤشر كتلة جسمك عن طريق كتابة طولك ووزنك في حاسبة مؤشر كتلة الجسم هذه من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تعتبر النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 يعانون من نقص الوزن. يبلغ متوسط ​​ارتفاع المرأة 5 أقدام و 4 بوصات. إذا كان وزنك 107 أرطال أو أقل في هذا الارتفاع ، فأنت تعتبر ناقص الوزن بمؤشر كتلة الجسم 18.4. يتراوح الوزن الصحي لتلك المرأة ما بين 108 إلى 145 رطلاً.

مؤشر كتلة الجسم هو طريقة واحدة فقط لقياس الوزن الصحي. تتمتع بعض النساء بوزن منخفض ولكن لا يزال يتمتع بصحة جيدة. تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك حول الوزن الصحي لك.

ما الذي يجعل المرأة تعاني من نقص الوزن أو فقدان الوزن فجأة؟



بعض النساء أنحف بشكل طبيعي من غيرهن. لكن يمكن أن تؤدي بعض المشكلات الصحية أو بعض الأدوية أو غيرها من المشكلات الخطيرة إلى نقص الوزن المزمن (طويل الأمد) أو فقدان الوزن المفاجئ. وتشمل هذه:

المشاكل الصحية التي تؤثر على التمثيل الغذائي ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو مرض السكري

المشاكل الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي ، مثل الداء البطني أو داء كرون

مشاكل صحية أخرى ، مثل التهاب الكبد الفيروسي أو السرطان أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو مرض باركنسون

قلة الشهية بسبب الإجهاد أو المرض أو تعاطي المخدرات

الأدوية التي قد تسبب الغثيان أو قلة الشهية

اضطرابات الأكل ، مثل فقدان الشهية

الإفراط في ممارسة الرياضة ، مثل التمارين الرياضية

سن. يمكن أن يكون نقص الوزن مشكلة خاصة للمسنات اللائي قد يعانين من فقدان الشهية أو مشاكل في المضغ أو مشكلة صحية.

الجينات. يمكن أن يكون نقص الوزن متوارثًا في العائلات.

أيضًا ، قد تكون هناك صلة بين نقص الوزن في مرحلة الطفولة والإصابة باضطراب الأكل في مرحلة المراهقة.