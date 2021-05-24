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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير حلوى الشوكولاته والكراميل بخطوات بسيطة

الشوكولاته بالكراميل
الشوكولاته بالكراميل

تعد الحلويات من الأكلات المميزة لدى كثير من الأشخاص، ويحرص البعض منهم على تناول نوع معين من الحلويات، لذلك تفضل ربة المنزل إعداد الحلويات في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

وإليكم طريقة تحضير حلى الشوكولاته والكراميل

مقادير حلى الشوكولاته والكراميل
سويسرول شوكولاته

2 علبة قشطة

1 حليب مكثف محلي

6 مكعبات جبن

1 مغلف كريمة بودرة

8 شوكولاتة بالسوداني  والكراميل

نصف أصبع زبدة

كريم شانتى  للتزيين

 

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طريقة تحضير حلى الشوكولاته والكراميل


* • تذوب الشوكولاتة بالسوداني مع الزبدة وقشطة

* • فى العجان يخفق الحليب المكثف والجبنة والقشطة وبودرة كريمة

* • يقطع السويسرول ويرص فى قاع البيركس وتوضع طبقة خليط الحليب المكثف ثم تغطى بخليط الشوكولاتة ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.

الشوكولاتة الحلويات طريقة عمل حلى الشوكولاته والكراميل وصفات حلويات طريقة عمل الفطائر

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