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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في 3 سنوات.. وزير المالية: خفض معدل الدين 20% .. فدييو

وزير المالية
وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية، إن  نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي  في 30 يونيو 2017 كانت 108 % وفي 30 يونيو 2020 وصلت 88%  ، مضيفا:" في 3 سنوات استطعنا خفض معدل الدين 20% ولولا كورونا لانخفض الدين  25% وهذا يعتبر أكبر معدل تخفيض للدين في 3 سنوات ".

 

وأضاف محمد معيط في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  الدين له تكلفة خدمة وتم تخفيض حجم تكلفة الدين من الموازنة".


وتابع محمد معيط :" يتم توفير أموال لتوفير وضخ استثمارات في الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق وتطوير القرى ".

 

وأكمل محمد معيط :"  خلق فرص عمل وتشغيل مصانع وخلق موارد للدولة وأحداث معدل نمو اقتصادي جيد "، مضيفا:" العالم ينظر إلى مصر على ان الاحوال بها تتحسن بشكل كبير ".

 

ولفت محمد معيط :"  مصر اصبحت دولة ينظر لها على انها دولة في حالة استقرار ونمو وسياسات مالية ونقدية مستقرة "، مضيفا:" نسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي ".

المالية الدين الموازنة محمد معيط اخبار التوك شو

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