في 3 سنوات.. وزير المالية: خفض معدل الدين 20% .. فدييو

قال محمد معيط وزير المالية، إن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2017 كانت 108 % وفي 30 يونيو 2020 وصلت 88% ، مضيفا:" في 3 سنوات استطعنا خفض معدل الدين 20% ولولا كورونا لانخفض الدين 25% وهذا يعتبر أكبر معدل تخفيض للدين في 3 سنوات ".

وأضاف محمد معيط في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الدين له تكلفة خدمة وتم تخفيض حجم تكلفة الدين من الموازنة".



وتابع محمد معيط :" يتم توفير أموال لتوفير وضخ استثمارات في الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات في كافة المجالات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق وتطوير القرى ".

وأكمل محمد معيط :" خلق فرص عمل وتشغيل مصانع وخلق موارد للدولة وأحداث معدل نمو اقتصادي جيد "، مضيفا:" العالم ينظر إلى مصر على ان الاحوال بها تتحسن بشكل كبير ".

ولفت محمد معيط :" مصر اصبحت دولة ينظر لها على انها دولة في حالة استقرار ونمو وسياسات مالية ونقدية مستقرة "، مضيفا:" نسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي ".