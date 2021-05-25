يصيبك بالكآبة وهشاشة العظام.. كيف يؤثر نقص الوزن على صحة المرأة؟

احترسي منه

إذا كنت قد عانيتِ من فقدان الوزن بشكل مفاجئ، أو لا تأكلين ما يكفي للحفاظ على عمل جسمك؛ فقد تصابين بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك، ما يلي:

مشاكل في الدورة الشهرية

الدورة الشهرية المنتظمة هي علامة على صحة جيدة، ويمكن أن يتسبب فقدان الوزن الزائد في تقليل انتظام الدورة الشهرية أو توقفها تمامًا.

ويمكن أن يحدث هذا إذا انخفضت دهون الجسم بدرجة كبيرة بحيث تتوقف عن التبويض، أو تطلق بويضة من المبيض كل شهر، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تفقد الوزن لأنك لا تأكل ما يكفي أو لأنك تمارس الكثير من التمارين ، والتي قد تكون علامات على اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية العصبي.



مشاكل الحمل

يمكن أن تؤدي مشاكل الدورة الشهرية إلى صعوبة الحمل ، خاصة إذا توقفت الدورة الشهرية تمامًا. إذا لم تحصلي على الدورة الشهرية ، فربما لا تكونين في فترة الإباضة ، أو تحررين بويضة من مبيض كل شهر.



هشاشة العظام

يزيد نقص الوزن من خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة. هشاشة العظام هي حالة تؤدي إلى ضعف العظام وسهولة كسرها.

سوء التغذية. يعني سوء التغذية أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن لفعل ما يحتاج إليه. يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة ، مثل ضعف جهاز المناعة وفقر الدم . يحدث فقر الدم عندما لا يستطيع دمك حمل ما يكفي من الأكسجين لجسمك بسبب نقص الحديد. إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فقد تشعر بالدوار أو الدوخة أو الضعف أو التعب.

كآبة. تشير الدراسات إلى أن الاكتئاب أكثر شيوعًا عند النساء اللواتي يعانين من نقص الوزن مقارنة بالنساء ذوات الوزن الصحي.

قد تكون النساء اللواتي يعانين من نقص الوزن أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر أكثر من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي. النساء اللواتي يعانين من نقص الوزن في مرحلة مبكرة من البلوغ قد يعانين أيضًا من انقطاع الطمث في وقت أقرب من النساء اللائي حافظن على وزن طبيعي.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.