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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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كيف أعرف إذا كنت أعاني من زيادة الوزن أو السمنة؟

السمنة
السمنة

يمكنك استخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) لمعرفة ما إذا كان وزنك في نطاق صحي أو غير صحي. مؤشر كتلة الجسم هو أداة لتقدير نسبة الدهون في الجسم. ابحث عن مؤشر كتلة جسمك عن طريق كتابة طولك ووزنك في حاسبة مؤشر كتلة الجسم هذه من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تعتبر النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 29.9 زائدات الوزن.
النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر يعانين من السمنة.
يمنحك مؤشر كتلة الجسم فكرة جيدة عن مدى صحة وزنك. لكنها لا تروي القصة كاملة. يكون مؤشر كتلة الجسم أقل دقة لدى بعض الأشخاص عن غيرهم. على سبيل المثال ، إذا كنت عضليًا جدًا ، فقد تكون بصحة جيدة حتى لو كان مؤشر كتلة جسمك أعلى من 25. وذلك لأن العضلات تزن أكثر من الدهون.

هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان وزنك صحيًا وهي قياس محيط خصرك (المسافة حول خصرك). اتفق الباحثون والأطباء على أن النساء اللواتي يزيد محيط خصرهن عن 35 بوصة أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الناجمة عن زيادة الوزن أو السمنة.
 

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ما الذي يسبب السمنة؟


يصاب الناس بالسمنة عندما يخزن الجسم سعرات حرارية أكثر   مما يستخدم بمرور الوقت. يحتاج جسمك إلى السعرات الحرارية (والفيتامينات الأساسية والمعادن والمواد المغذية الأخرى) ليعمل بشكل صحيح وليكون نشيطًا. ولكن إذا كان جسمك يخزن سعرات حرارية أكثر مما يستخدم ، فسوف يزداد وزنك.

يعرف الباحثون أن بيئة الشخص على مدار حياته يمكن أن تؤثر على حدوث السمنة. في حين أنه من الصحيح أن الطعام الذي تتناوله هو جزء مهم من زيادة الوزن أو خسارته ، فإن الأجزاء الأخرى من حياتك التي لا تتحكم فيها يمكن أن تزيد من احتمالية السمنة. تعرف على المزيد حول كيفية تأثير المكان الذي تعيش فيه على الوزن .

مصدر المعلومات موقع هيلثي. 

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