دقوا الشماسي..مطروح تتجمل استعدادا للصيف ..شاهد

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات مطروح لموسم الصيف

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وفي مطروح وبعد قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح الشواطئ أمام المواطنين السبت الماضي استقبل أهالي مطروح القرار بحالة من السعادة خاصة وأن للسياحة تعد المصدر الرئيسي لدخول مواطني المحافظة.


ولم يتوقف تأثير القرار على المواطنين بل استقبله الجهاز. التنفيذي بمحافظة مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التابعة لمحافظة مطروح استعدادا لموسم الصيف.

يقول علي مصطفى من القاهرة إن محافظة مطروح تصنف على أنها واحدة من أجمل مناطق البحر المتوسط، حيث تمتاز شواطئها بصفات فريدة لصفاء المياه ونعومة رمالها البيضاء، وتدرج ألوان مياه البحر.

وأضاف أنه يحرص على زيارة شواطئ المحافظة لافتا أن شاطئ عجيبة يمتاز بجمال وسحر خلاب، بالإضافة شواطئ الغرام وكليوباترا والأبيض روميل.

وأكد حمادة عبد الله من أهالي مطروح أن قرار رئيس مجلس الوزراء أعاد الحياة مرة أخرى لمواطني مطروح خاصة وأن العام الماضي شهد إغلاق الشواطئ مما تسبب في حدوث ركود اقتصادي كبير.

وأضاف أن محافظة مطروح تصنف على أنها واحدة من أجمل مناطق البحر المتوسط، حيث إن كل شاطئ له طبيعة خاصة تميزه عن غيرة من الشواطئ ومناسب لكافة المطالب فروميل يمتاز بعدم وجود أمواج ومناسب للأطفال وعجيبة للتصوير وشواطئ الأبيض والغرام وكليوباترا المتميزين بصفاء المياه وروعتها.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة إنهاء مجلس مدينة مرسى مطروح للاستعداد، مع إنهاء جميع الأعمال من مراجعة الدهانات وغيرها مع الاستعداد التام وتكثيف جهود النظافة وتسوية الرمال وغيرها لاستقبال المصطافين بالشواطئ العامة وبما يحقق رضا أهالي المحافظة وزائريها.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل فريق عمل لكل شاطئ لتقديم كافة التيسيرات، ولمنع أي تجاوزات، مع عمل يافتات بكل شاطئ تحمل اسم رئيس كل شاطئ ورقم تليفون لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بمجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات وسرعة الرد عليها.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة متابعة من مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية للمرور الدوري على الشواطئ العامة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم، وفقاً للاشتراطات والمعايير الصحية، والتي تضمن سلامة وصحة المواطنين، خاصة الالتزام بالتباعد والمسافات الأمنة بين كل شمسية من ٢_٣ متر.

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محافظة مطروح الاستعداد للصيف إجراءات احترازية مشددة رئيس الوزراء شواطئ مرسي مطروح مصايف مطروح اخبار المحافظات

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