السفير الفلسطيني: مبادرة إعادة الإعمار لها كل التقدير من الشعب والقوى السياسية

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن إعادة إعمار غزة، تحتاج وقتا طويلا، وسيتم التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية؛ لبدء الشركات المصرية العمل في إعادة الإعمار.

وتابع السفير الفلسطيني خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز،:" الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة النوعية الأصيلة التي عبرت عن عمق وأصالة مصر العروبة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح السفير الفلسطيني: "واثقون أن جرحانا ومرضانا في أيدٍ أمينة ويحظون بخدمات طبية متميزة في المستشفيات المصرية".

وأكمل: "طالبنا الدول العربية أن تحذو حذو مصر والمساهمة معها لإعادة إعمار غزة بعد أن لحق بها دمارا واسعا".