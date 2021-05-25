تعاليم الدين .. الأوقاف تكشف تفاصيل إطلاق فيديوهات تثقيفية للأطفال

كشف محمد أبو ستيت مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الأوقاف، تفاصيل طرح وزارة الأوقاف فيديوهات تثقيفية للأطفال عن تعاليم الدين.

وقال محمد أبو ستيت في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية "، إن الدولة المصرية جندت جميع المؤسسات المصرية لخدمة الطفل ورعاية الطفل .

وأضاف محمد أبو ستيت: "وزارة الاوقاف تهتم بتعلم الطفل لتعاليم الدين الإسلامي بوسائل عصرية".

وتابع محمد ابو ستيت : "ما تفعله وزارة الأوقاف حاليا يعتبر أداء للفريضة الثقافية التي كانت غائبة لفترة".

وأكمل محمد أبو ستيت: "الفيديوهات التثقيفية تنمي لدى الطفل أفكار دينية راقية بعيدا عن التشدد والتطرف".