صورة تثير الجدل حول عودة عمرو دياب إلى دينا الشربيني .. تفاصيل

أثارت إحدى الصور لعمرو دياب ، التساؤلات حول عودة العلاقات بينه وبين الفنانة دينا الشربيني مرة اخرى وذلك خلال فرح أحياه أمس في مدينة الجونة لزفاف أحد رجال الأعمال.

وكانت الفتاة الموجودة معه تشبه لحد كبير الفنانة دينا الشربيني، وهو ما أثار عمرو دياب أثناء غنائه على المسرح لعلمه بعدم دعوتها على الفرح، ما جعله يسأل أحد الأشخاص المقربين له من الفرقة فنفى له تواجدها، وأن الفتاة مجرد شبيهة لها.

وفي سياق أخر ،أعلن الفنان عمرو دياب عن موعد إطلاق عطره في عدد من الدول العربية.

ونشر عمرو دياب صورة له عبر حسابه الشخصي انستجرام ، الإصدار الأول لعطري "34 eau du perfum" متوفر حصريا على #أمازون في #الإمارات و #السعودية، و ترقبوه قريبا في #مصر و جميع أنحاء العالم، اطلبوه الآن .

ويشهد ألبوم عمرو دياب الجديد تجديد التعاون مع عدد من صناع الموسيقى المتعاون معهم دائما ومنهم نادر حمدي وتامر حسين، بالإضافة إلى عدد من الملحنين والمؤلفين وتشهد ظهور بعض الأسماء معه مرة أخرى، ويجهز الهضبة لأغنية جديدة يطلقها خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل وهي الأغنية التي نشر صورة من كواليسها رفقة الملحن والمطرب نادر حمدي وعلق عليها عبر حسابته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب «نحضر شيئا جديدا»، في إشارة إلى قرب إطلاق عمل جديد.

أحدث غنيات الهضبة عمرو دياب أغنية «الدنيا الحلوة» خلال الأسابيع الماضية، عبر قناته على موقع «يوتيوب» من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.