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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بأسعار مخفضة .. تصنيع الزى المدرسي فى 5 مدارس بمحافظة دمياط .. والمحافظ تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
  • بأسعار مخفضة .. تصنيع الزى المدرسي في 5 مدارس بمحافظة دمياط
  • محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  تخصيص خطوط إنتاج بعدد من المدارس التابعة للتعليم الفنى لتصنيع الزى المدرسي، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والتصدي لظاهرة الاحتكار التي قد يمارسها بعض المصانع المصنعة للزى المدرسي وجشع التجار.

 

وأوضحت "المحافظ" أن هذه المبادرة ستحقق انطلاقة جديدة لاستكمال ما بدأه قطاع التعليم الفنى لخدمة المجتمع، إذ تم خلال مطلع الشهر الجارى تخصيص خطوط إنتاج لتصنيع الحلويات ومنتجات الألبان ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت وخلافه من منتجات.

 

وعلى جانب آخر، ذكر عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم ان المديرية قد خصصت مدارس "دمياط الصناعية بنات، فارسكور الصناعية بنات، كفر سعد الصناعية بنات، دمياط الجديدة العسكرية الصناعية، د. رفعت المحجوب العسكرية الصناعية المشتركة لإنتاج الزى المدرسي، مؤكدًا أنه يتم العمل وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط لإنتاج الزى وفقاً لأعلى معايير الجودة وطرحه بأسعار مخفضة.

 

كما عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً امس الاثنين، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والحسابات والمشتريات.

 

تناول الاجتماع متابعة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ واستعراض ما تتضمنه من اعتمادات ومصروفات.

 

وشددت "المحافظ" على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، والإسراع في معدلات إنجاز الأعمال للاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة بما يحقق الصالح العام و خدمة المواطنين.

 

وبحثت "محافظ دمياط" الملامح الرئيسية والمحاور الأساسية لادراج احتياجات المراكز والمدن بخطة العام المالي القادم بعد حصر الأولويات منها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات متكاملة بجميع القطاعات خاصة بقطاع رصف الطرق وفقاً لمخطط محدد وإنشاء شبكات متكاملة لصرف مياه الأمطار بأى مشروع يتم العمل به.

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