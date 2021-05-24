تريند×خبر.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري ...وهنيدي يطالب متابعيه بدعم كأس العالم للجمباز

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مبروك لمصر .. محمد هنيدي يطالب متابعيه بدعم كأس العالم للجمباز

طالب الفنان محمد هنيدي، متابعيه بدعم كأس العالم للجمباز والمقرر إقامتها في الفترة من 3 حتى 7 يونيو المقبل على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.





معجزة إلهية.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_حامد بعد طرده في مباراة الزمالك والمصري



يارب منشوفش فيك حاجه وحشة.. عبد الله جمعة يوجه رسالة لشقيقه بعد تعرضه لوعكة صحية

وجه عبد الله جمعة لاعب الزمالك، رسالة دعم لشقيقه صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تعرضه لوعكة صحية أدت لنقله للمستشفى.



الزمالك يتصدر تويتر بعد الفوز فى مباراة عصيبة على المصري

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك بعد الفوز على فريق المصري البورسعيدي "٣_٢" في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز