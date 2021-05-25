عمرو السمرة: البتر علاج الفطر الأسود.. ولا يوجد في مصر

كشف الدكتور عمرو السمرة، استاذ طب وجراحة العيون، عن علاج الفطر الأسود، مؤكدا أن الفطر الأسود علاجه بتر العضو المصاب.

وأضاف السمرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن لا توجد حالات فطر أسود في مصر، مشيرا إلى أن قرحة شديدة تحدث في العين لبعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.



وتابع الدكتور عمرو السمرة، استاذ طب وجراحة العيون، أن هذا المرض نادر جدا وفي الحالات الموجود في الهند قليلة جدا وغير موجود في مصر، موضحا أن الكورتيزون والسكر العالي أسباب رئيسية للإصابة بالفطر الأصفر والأسود.

قال أستاذ طب وجراحة العيون، إنه لابد من الوصول لـ مناعة القطيع لكي نتمكن من مواجهة كورونا، مضيفا أنه لابد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

