محافظ دمياط تكشف تفاصيل تصنيع الزي المدرسي في 5 مدارس تعليم فني

كشفت منال عوض محافظ دمياط، تفاصيل تخصيص خطوط انتاج بعدد من المدارس التابعة للتعليم الفني تصنيع الزي المدرسي .



قالت منال عوض في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" طلبة محافظة دمياط يمتلكون مهارات مختلفة وفي الفترة الاخيرة انطلقت مبادرات خاصة بمدارس التعليم الفني لخدمة المجتمع وفي بداية الشهر الحالي تم تخصيص خطوط انتاج لإنتاج الكحك ومنتجات الألبان بالتزامن مع عيد الفطر وتم فتح 7 منافذ للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين ".

وأضافت منال عوض:" تم تخصيص خطوط انتاج لعدد 5 مدارس لصناعة الزي المدرسي لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتقليل ظاهرة احتكار البعض لصناعة زي المدارس ".

وتابعت منال عوض:" يتم تجهيز فرن لانتاج الخبز في احد المدارس التعليم الفني"، مضيفة:" الفائدة من هذه المبادرات هي توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتعظيم الاستفادة من مهارات الطلاب والاستفادة من إمكانات المدارس الفنية التي تمتلك إمكانات عالية".