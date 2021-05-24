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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو: الأرقام تطاردني.. وأسعدت جماهير كل الفرق التي لعبت لها

صدى البلد

تغنى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس بحصوله على جائزة هداف الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع “ إنستجرام”:"لقد قلت بالفعل أنني لا أطارد الأرقام ولكن الأرقام تطاردني . بالنسبة لأولئك الذين لا يفهمون ما أعنيه بهذا."

وأضاف: "الأمر بسيط للغاية: كرة القدم هي لعبة جماعية ، لكن من خلال تفوق الفرد نساعد فرقنا لتحقيق أهدافهم.  تبحث دائما عن المزيد والمزيد في الميدان ، والعمل أكثر فأكثر خارج الملعب."

وتابع: "الأرقام تظهر في نهاية المطاف والألقاب الجماعية أصبحت حتمية ، بعضها نتيجة طبيعية من جهة أخرى. لذا ، أنا فخور جدًا بهذه الحقيقة المنتشرة على نطاق واسع والتي تكررت في الأيام الأخيرة وهي أنني: بطل في إنجلترا ، إسبانيا وإيطاليا؛ الفائز بكأس في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ؛ ؛ أفضل لاعب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ؛ أفضل هداف في إنجلترا بإسبانيا وإيطاليا؛ أكثر من 100 هدف لنادي في إنجلترا وإسبانيا و إيطاليا. "

واختتم قائلًا: "لا شيء يضاهي الشعور بمعرفة ذلك .. لقد تركت بصمتي في البلدان التي لعبت فيها ، و أنني أفرحت جماهير الأندية التي مثلتها. هذا ما أعمل من أجله ، هذا ما يحركني وهذا هو ما سأستمر في ملاحقته دائمًا حتى اليوم الأخير. شكرا لكل من شارك في هذه الرحلة! نحن نقف معا!"

وتحصل رونالدو على جائزة هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، ليصبح أول لاعب يفوز بجائزة هداف الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

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