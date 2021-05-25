حسن عصفور: القاهرة الوحيدة القادرة على ترتيب البيت الفلسطيني.. فيديو
قال حسن عصفور، السياسي الفلسطيني والوزير السابق، إن مصر هي الشقيقة الكبرى للعالم العربي.
وأضاف "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الحرب الأخيرة في فلسطين وضعت قواعد جديدة كانت سبب في السلام في المنقطة خلال الأيام الأخيرة".
وأشار: "لابد من وجود حل عادل وجذري وحقيقي للشعب الفلسطيني"، لافتا: "الإدارة الأمريكية تبحث عن حل لكن هذا الحل يحاول أن يمنح إسرائيل توفقا بشكل أو بآخر على حساب الشعب الفلسطيني".
وأوضح السياسي الفلسطيني والوزير السابق،: "أمريكا قبل الحرب لأخيرة في فلسطين كان اهتمامها منصبا على الصين وروسيا وآسيا وإيران، وكان الشرق الأوسط خارج الموضوع"، مؤكدا: "القاهرة هي الوحيدة القادرة على ترتيب البيت الفلسطيني".