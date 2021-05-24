الهدف الثالث خطأ على الزمالك.. حلبية: المصري لايستحق الهزيمة من الزمالك.. فيديو
قال عدنان حلبية نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، إن فريقه قدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك وواجهنا سوء حظ مبالغ فيه بعد تعرضه للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري .
وأضاف عدنان حلبية ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن فريقه قدم مباراة جيدة ولم يكن يستحق الهزيمة، مؤكدا إن المصري صادفه سوءحظ غير طبيعي بعدما أهدر ركلتي جزاء.
وتابع:" المصري لم يكن يستحق الهزيمة وركلة الجزاء الأخيرة التي منحت الفوز للزمالك، كانت خطأ في الأساس للاعب المصري بعد تعدي فرجاني ساسي على مدافع المصري".
وتابع :" لن نكافئ اللاعبين عقب الهزيمة في مباراة الليلة، ولم نعلن أى مكافآت قبل مباراة الأهلي ونعمل وفقا للائحة في جميع المباريات أمام أى فريق".