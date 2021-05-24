وزير الرياضة يلتقي نظيرة السعودي لبحث سبل التعاون

التقي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم في القاهرة بوزير الشباب والرياضة بمصر الدكتور أشرف صبحي .

وشهد اللقاء الذي حضره المهندس هاني أبو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في البلدين الشقيقين

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي إلى القاهرة مساء اليوم واستقبله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.