كارتيرون: أهم شيء تحقيق الفوز.. وبن شرقي لم يكن موفقًا

أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المصري موضحا صعوبة المباراة.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: " الأهم هو الفوز وحصد النقاط في مباراة مثل لقاء اليوم، والجوانب التكتيكية تأتي في نهاية الأمر بسبب الشد العصبي".

وشدد على أن التغييرات التي تمت في التشكيل بسبب ضغط المباريات، موضحا أن الزمالك لديه لاعبين على نفس مستوى في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، وأضاف أن أشرف بن شرقي لم يكن موفقا في لقاء اليوم وكان يستطيع إحراز أكثر من هدف لكنه لاعب مهم ومؤثر بالنسبة للفريق.

وأوضح أن طارق حامد لاعب لاغني عنه في الفريق والزمالك سيفتقده بسبب الإيقاف ولكن إيقافه فرصة له لالتقاط الأنفاس واستعادة مستواه ولياقته البدنية، وشدد كارتيرون على أن الزمالك يصل للمرمي كثيرا، وأوضح أن الفريق الأبيض أكثر فريق يصل المرمي معه في تاريخه، موضحا أنه سيعمل على علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم.

وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد المصري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.