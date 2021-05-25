الإتربي: مجلس الزمالك حضر المباراة لدعم الفريق.. ونعٍد بصرف المستحقات

قال محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي حضر مباراة فريق الكرة أمام النادي المصري من ستاد الإسكندرية؛ لدعمه خلالها.

وأوضح الإتربي في تصريحات لبرنامج “البريمو'' عبر قناة ”Ten: مجلس إدارة النادي عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة كافة الملفات الهامة وعلى رأسها صرف مستحقات فريق الكرة، ونعِد جميع لاعبي الفريق بصرف المستحقات المتأخرة.

واقتنص الزمالك فوزاً ثميناً في الدقيقة 98 على المصري بنتيجة (3-2) على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 في مسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في المركز الأول ليوسع الفارق مع الأهلي إلى 13 نقطة، مع لعب الأحمر 5 مباريات أقل يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق نقطتين.