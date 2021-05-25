باحثة: الغارمة ليست مجرمة والفقر يدفعها للتوقيع على إيصالات أمانة
قالت فاتن عريف الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، إن الغارمة ليست مجرمة، ولكن حالة من الفقر والعوز دفعتها للتوقيع على إيصالات أمانة من أجل شراء منتجات زواج بناتهم .
وأضافت فاتن عريف في حوارها في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الاولى الفضائية “، :” يتم استغلال الفقر والعوز للسيدة وتقوم بالتوقيع على إيصالات أمانة يستغلها التاجر ويستغل جهلها وفقرها ويحبسها لعدم قدرتها على سدادا قيمة ايصالات الأمانة”.
وتابعت فاتن عريف:" البعض يقوم بتقسيم قيمة الماوال التي يحتاجها من السيدة الغارمة ويدفعها للتوقيع على أكثر من ايصال أمانة كي يزيد عدد سنوات حبسها في السجن".
وأكملت فاتن عريف:" ذنب الغارمات هو رغبتهم في ان يشتروا كافة الاجهزة لبناتهم قبل الزواج ".
ولفتت فاتن عريف:" لابد من زيادة وعي المجتمع المتواجد فيه الغارمات من اجل تغيير ثقافة تكاليف الزواج الباهظة التي تدفع بعض السيدات على التوقيع على ايصالات أمانة ويكونوا عرضة للحبس ويصبحوا غارمات ".