الجنايات تستمع لـ مرافعة النيابة في قضية داعش حلوان

تستمع الدائرة 5 “إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم طرة، لمرافعة النيابة، في محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفي.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأسهم، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وسفره إلى الخارج للتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجهت للمتهم الخامس “عبد الرحمن سيد”، تهم “حيازة سلاح ناري”، فيما ضُبطت “ذخيرة” بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة.