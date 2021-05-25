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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة متهم بـ هتك عرض طبيبة في المعادي

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامd زين الدين، محاكمة متهم بـ هتك عرض طبيبة بالقوة، حال سيرها بالطريق العام في منطقة المعادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وأسندت النيابة للمتهم "خ. أ" تهمة هتك عرض المجني عليها "م. ع" بالقوة، بأن استطالت يده مناطق عفتها منها، حال سيرها بالطريق العام، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجنى عليها، أنها حال سيرها بالطريق العام، رفقة الشاهدة الثانية، باغتها المتهم، ولامس جسدها، إلا أنها استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به، حتى حضرت الشرطة، وشهد معاون مباحث قسم المعادي، أن تحرياته السرية، أكدت صحة الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة هتك عرض هتك عرض المجني عليها منطقة المعادى طبيبة المعادي

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