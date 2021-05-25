اليوم.. محاكمة متهم بـ هتك عرض طبيبة في المعادي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامd زين الدين، محاكمة متهم بـ هتك عرض طبيبة بالقوة، حال سيرها بالطريق العام في منطقة المعادي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.
وأسندت النيابة للمتهم "خ. أ" تهمة هتك عرض المجني عليها "م. ع" بالقوة، بأن استطالت يده مناطق عفتها منها، حال سيرها بالطريق العام، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المجنى عليها، أنها حال سيرها بالطريق العام، رفقة الشاهدة الثانية، باغتها المتهم، ولامس جسدها، إلا أنها استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به، حتى حضرت الشرطة، وشهد معاون مباحث قسم المعادي، أن تحرياته السرية، أكدت صحة الواقعة.