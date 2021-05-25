أستاذ ميكروبيولوجي يكشف سبب ظهور الفطر الأسود في الهند.. فيديو

قال الدكتور أحمد العطافي، أستاذ الميكروبيولوجي الحيوية في الهند، إن الفطريات موجودة كمستعمرات وتراكمات للبكتريا.



وأضاف "العطافي"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": "هناك فطريات تسمى الفطريات الانتهازية وتنشط عندما تضعف مناعة الإنسان، وحينئذ تكون هناك بيئة لدخول هذه الفطريات لجسد الإنسان".



وأشار: "فيروس كورونا تسبب في ضعف المناعة للعديد من الأشخاص، مما أدى لانتشار الفطريات الانتهازية في الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة"، موضحا: "أعراض مرض الفطر الأسود ظهرت في الهند على المصابين بفيروس كورونا في اليوم الـ12 من التعافي".



وأوضح: "أغلب الحالات التي ظهرت في الهند كانت في في الأماكن الزراعية والأماكن ذات نسبة التلوث والرطوبة، لأنه تم تصنيف الفطريات الانتهازية على أنها تتواجد في البيئة الرطبة الملوثة وهذا سبب ظهور مرض الفطر الأسود في الهند".