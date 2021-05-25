مصطفى شعبان : ملوك الجدعنة جسدت الحارة المصرية بكل تفاصيلها.. فيديو

قال الفنان مصطفى شعبان إن فكرة مسلسل “ملوك الجدعنة” كانت عمل شئ عن الصحاب وعن روح الصحاب وكانت مشابهة لفكرة فيلم "سلام يا صاحبي" ولكن بشكل دراما .

وأضاف شعبان خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن الحارة هى المواطن الشعبي والمصري الحقيقي والشعبية هي دي "الحارة " مشيرا إلى أن الحارة كانت بتساعدنا في أى لحظة هجوم وهي دي حقيقة ولاد البلد.

وتابع الفنان مصطفى شعبان أن مسلسل “ملوك الجدعنة” هي تجربة جديدة وشيقة خاصة مع فنان كبير وله مشوار فني يحترم وهو الفنان عمرو سع مؤكدا ان عمرو بالنسبة لي متعة اننى امثل معاه وهو فنان واضح وصريح".

وأشار شعبان إلى أن المخرج أحمد موسى كان لديه وعي كبير مؤكدا أنني سافرت مع الفنان عمرو سعد 3 أسابيع لم نقم بالتصوير ولكننا قمنا بقراءة السيناريو فقط .