حمد إبراهيم : الإسماعيلي تأثر بالإجهاد أمام المقاصة

قال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، إن الدراويش حقق انتصارا مستحقا على المقاصة في المباراة التي جرت مساء الإثنين.



وأضاف حمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الدراويش واصل مسيرته المميزة بفوز مستحق على فريق رائع، والأهم هو عودة إيهاب جلال الذي تعافى من كورونا.



وأكمل:" كنا أفضل في الشوط الثاني، واستطعنا تصحيح الأخطاء التي وقنا بها في بداية اللقاء، وكنا نستطيع احراز أكير من هدف وتأثرنا بالإجهاد كثيرا".

حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الإسماعيلي، التهديف في الدقيقة 24 عن طريق شيلونجو؛ بعد تنفيذ رمية تماس من الطرف الأيسر لعبها حسين السيد إلى محمد هاشم الذي أرسل كرة طولية إلى محمد عادل، ومن ثم مررها إلى فخر الدين بن يوسف وأرسل تمريرة سحرية إلى بينسون شيلونجو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة بالقدم اليمنى سكنت الشباك.

وأضاف الإسماعيلي الهدف الثاني فى الدقيقة 45 عن طريق شيلونجو؛ بعدما سدد مدبولي كرة من ركلة حرة مباشرة لتصطدم بأحد لاعبي المقاصة وتصل لـ بينسون شيلونجو ويسددها علي الفور فتسكن الشباك على الفور.

وقلص مصر المقاصة الفارق فى الدقيقة 79 عن طريق أحمد عادل “ميسي” بعد مرواغة ثنائي دفاع الإسماعيلي ويسدد بقوة لتسكن الشباك.

وتوقفت المباراة بعد تعرض حسين السيد لاعب الإسماعيلي لإصابة قوية فى الدقيقة 22.

وأهدر الإسماعيلي، هدفا مؤكدا في الدقيقة 26 بعد خطأ من محمود حمدي حارس مصر المقاصة، لتصل الكرة إلى فخر الدين بن يوسف الذي أرسلها عرضية أرضية إلى شيلونجو ليسددها بالقدم اليسرى والمرمي خالي تماما.

وبهذه النتيجة يقفز الإسماعيلي الي المركز العاشر برصيد 29 نقطة، بينما تجمد مصر المقاصة المركز السادس برصيد 33 نقطة.