تفاصيل مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية.. فيديو

كشفت الدكتورة مرفيت مستشار وزيرة التضامن للحماية والتأمينات، تفاصيل مد الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز"، أن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات النقابات الفنية الأربعة، يصل إلي نحو 36 ألف فنان قرابة نصفهم من الفنانين التشكيليين، في حين أن التغطية التأمينية لهم بالكاد تصل لنسبة 1.2% فقط.

ونوه إلي أن الرئيس السيسي أمر بمد الحماية لأعضاء النقابات الفنية وتحسين قيم المعاشات النقابية.

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي نقابات التشكيليين والسينمائيين والتمثيليين والموسيقيين واتحاد الناشرين لاستعراض الإجراءات المتخذة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة المعنية بدراسة الآليات القانونية والفنية لتحسين الموارد المالية لهذه النقابات بما يساهم في دعم صناديق المعاشات الخاصة وتوفير الرعاية الطبية لأعضاء النقابات الفنية.