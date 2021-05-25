وزير العدل: أخذنا ثأر شقيقى القاضي الشهيد محمد مروان بالعملية الشاملة في سيناء

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العلمية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في سيناء نجحت في أخذ الثأر لشقيقه الشهيد المستشار محمد مروان، الذي تم استشهاده في العريش بعد استهدافه من قبل الجماعات الإرهابية.



وأضاف وزير العدل، في حديثه لقناة "الغد"، أن الدولة المصرية نجحت في أخذ حق الشهداء من الإرهابيين، موضحا أن الشهادة وسام على صدورنا جميعا.



وأوضح وزير العدل، أن الجماعات التكفيرية استهدفت القضاة بعد الحكم في إحدى القضيا في العريش بساعتين.



وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك تكليفا رئاسيا بتطوير منظومة القضاء ، مؤكدا أن التكليف الرئاسي شمل رفع كفاءة المحاكم بالمحافظات.



وأضاف وزير العدل، أنه تم العمل على تطوير منظومة القضاء ككل منها المحاكم والشهر العقاري، كذلك تحسين الخدمات لراحة المواطنين، موضحا أنه تم العمل على رفع كفاءة المباني بالمحاكم وتقديم كافة أوجه الخدمات لها والعمل على توسعتها بما فيها كل الأحكام والقوانين إلكترونيا، وكان المردود إيجابيا في ذلك الشأن.