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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العلاقة الأسرية

منها التسلط.. 4 أنواع من العلاقة بين الوالدين والأبناء توصل إلى الكراهية

الاستشاري النفسي
الاستشاري النفسي نبيل القط

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي،إن هناك 4 أنواع للعلاقة بين الأب والام والأولاد توصل إلى الكراهية ،ومنها العلاقة المتسلطة،المهملة،المتسيبة،الوالدية ،موضحًا ان  العلاقة المتسلطة تتمثل فى تدخل الوالدين فى كل تفصيلة فى حياة ابناءهم ويحرمون الابناء من تكوين شخصيتهم  المستقلة.

 

وأضاف "القط"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة، ومنى عبدالغني، اليوم، ان العلاقة المهملة تتمثل فى  ان الوالدين، يكبروا دماغهم ولا يعطون اولادهم اهتمام ولا يهتمون باحتياجاتهم اليومية،اما  العلاقة المتسيبة  تكون عن طريق مشاركة الوالدين ابناءهم فى السلوكيات الخاطئة.


وتابع استشاري الطب النفسي،" جواز الأب على الأم يفقد الأب مكانته فى عين أبناءه ويكسر الاحساس بالأمان والثقة والاطمئنان والراحة ومن الممكن ان يصل إلى الكراهية .


وأكد أن من الضروري ان يكسب الوالدين ابنائهم من خلال الاستماع إلى مشاكلهم بهدوء وبعاطفة وبلا اعتراض واهتمام.

 

الطب النفسي مفيدة شيحة استشاري الطب النفسي نبيل القط أخبار التوك شو اليوم

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