تنمية الصعيد: تحسين جودة الحياة وزيادة التنافسية الهدف من التطوير

قال الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، إن الدولة تولي اهتماما بالصعيد وعملت على توجيه الاستثمارات به.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" إن برنامج تنمية صعيد مصر بدأ بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي".



واشار إلي أن التوجيه بتطوير الصعيد باعتباره أكثر المناطق المهمشة والتي تحتوى على عدد كبير من السكان.



وأكد أن الهدف هو وتحسين حياة المواطن، من خلال توصيل خدمات المرافق ووجود طرق جيدة وتطوير المستشفيات.



ونوه إلي أن الإستفادة الكبري من تطوير الصعيد هي جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية.

