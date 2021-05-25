الاتحاد السكندري يتسلح بـ20 لاعبا استعدادا للجونة

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق؛ استعدادا لمواجهة الجونة، في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: "محمد صبحى وصبحى سليمان وكريم يحيي وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزي الحناوي وخالد قمر ودايمون لوى والسيد سالم وصبرى رحيل وهشام صلاح ومحمود رزق وعبد الغنى محمد وأحمد راشد وأحمد حجى ومحمد الصباحى وفوزى الحناوى وإيمانويل أكوى وروماريو ويلياميز وعبد السميع إبراهيم سيمو".