محافظ الوادي الجديد: نستهدف الوصول لـ 5 ملايين نخلة.. فيديو

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الدولة المصرية وفرت بنية أساسية قوية للمحافظة.



وأضاف "الزملوط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لم يكن هناك أي جامعة في المحافظة وصدر قرار رئاسي بفصل جامعة الوادي الجديد بعد أن كانت فرع من جامعة أسيوط".



وأشار: "تم توفير كافة مقاومات الجذب السكاني بمحافظة الوادي الجديد"، مردفا: "تم استثمار استثمار أكثر من 400 ألف فدان زراعي خلال الـ3 سنوات الماضية".



وأوضح محافظ الوادي الجديد،: "يوجد بالمحافظة 2.5 مليون نخلة، وهناك مبادرة للوصول لـ5 ملايين نخلة وتم البدء بـ90 ألف فدان، ووصلنا لأكثر من نصف مليون نخلة في المرحلة الأولى".

