حالات يمكن إصابتك بسببها بالفطر الأسود.. طبيب يوضح

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد في قصر العيني، إن الفطر الأسود موجود فى كل دول العالم، مضيفا أن أكثر الأشخاص عرضه لهذا الفيروس؛ هم مرضى السكر الذين دخلوا في مراحل متقدمة من المرض، ومرضى الأورام السرطانية، وزارعي الأعضاء، فضلا عن مرضى ضعف المناعة الشديد.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، أن هذا الفيروس من الممكن أن يأتي لجميع الناس، أي كان عمرهم.

وأضاف المنيسي، أن من مسببات نشاط الفطر الأسود فى الجسم؛ هي الأدوية التي تمتص الحديد من الدم، والتي في الأغلب يتناولها المرضى الذين يعانون من زيادة ترسيب الحديد في الجسم، وأنيميا البحر المتوسط، وحقن الحديد، دون حاجة الجسم إليها، إضافة إلى الأدوية المثبطة للمناعة القوية التي تؤخذ مرة واحدة بشكل عنيف، مثل الكورتيزون.

وأكد المنيسي، أنه لا يمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى بهذا الفطر، إلا إذا كان يعاني من ضعف مناعة تؤدي لهذا الأمر.

وأشار المنيسي، إلى أن هناك العديد من الأشياء تسبب ضعف المناعة الذاتية، مثل من يأخذون الأدوية المضادات الحيوية بكثرة؛ فتُضَيّع المضادات الحيوية، الكتلة الجرثومية الحميدة، وتحولها إلى كتلة جرثومية غير حميدة، بالإضافة إلى ذلك، الأدوية المثبطة للمناعة، لافتًا إلى أن الفطر الأسود يزيد بالحديد إذا كان أعلى من النسب المطلوبة، لأنه يعيش على الحديد في الجسم.



وحذر من تناول الفيتامينات بإفراط، وخاصة الحديد؛ لأن هذا الفطر ينشط، إذا كان الحديد أعلى من النسب الطبيعية في الجسم.



وبسؤاله عن الأعراض؛ قال الدكتور محمد المنيسي، إن أبرز الأعراض، هي: “التهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الجهاز الهضمي، إحمرار في العين، ملاحظة تغير لون مخاط الأنف إلى اللون الأسود”.