جرفه التيار إلى "النخيل".. انتشال جثة غريق شاطئ السلام غرب الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية- مدعومة بمجموعة من غواصين الخير المتطوعين- جثة غريق شاطئ السلام، من شاطئ النخيل، عقب 3 أيام من البحث المتواصل عنه، بعد أن جرفه تيار البحر إلى شاطئ النخيل؛ لقربه من شاطئ السلام غرب الإسكندرية.

وقال مصدر في حي العجمي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن غريق شاطئ السلام، اسمه “أحمد” من قرية قطور بمحافظة الغربية، وغرق ليلة أمس؛ بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح، وبدأت جهود الإنقاذ؛ لانتشال جثمانه منذ الصباح.



وبدأت الواقعة، بتلقي قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية، إخطارا، من قوة تأمين الشواطئ، يفيد بوقوع حالة غرق لشاب في شاطئ السلام بالعجمي.

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة فريق الإنقاذ النهري، ومجموعة من الغطاسين، إلى موقع الشاطئ.



يشار إلى وقوع حالة غرق لشاب، الأسبوع الماضي، بعد أن تسلل، فجرا، إلى شاطئ النخيل، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.