احتفال سيدة بريطانية بعيد زواجها من نفسها يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

احتفلت البريطانية، كارين ريد، بذكرى عيد زواجها من نفسها للعام الحادي عشر وسط أفراد أسرتها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، إحتفلت السيدة البالغة من العمر، 51 عاما، بعيد "زواجها من نفسها" للعام الحادي عشر في إحدى القاعات بفندق فاخر، وحضر الحفل 16 ضيفا، بينهم والدها برين، البالغ من العمر 80 عاما، والذي رافقها في زواجها منذ 11 عاما، حيث تلت على نفسها مراسم الزواج وأعلنت نفسها زوج وزوجة في نفس الوقت.

وقالت كارين "لست نادمة على قرار زواجي من نفسي عام 2010، وأعتبر قراري هوا بمثابة تمكين ونصر للمرأة التي يمكنها أن تعتمد على نفسها".

كارين

وأضافت "كنت قد بلغت سن 40 عاما، ووصلت الى أعلى درجات الإستقرار النفسي، لذلك قلت لنفسي لماذا لا أستقر وأقضي بقية حياتي مع أكثر شخص أحبه وأثق به، ووجد أني أحب نفسي بشكل كبير لذلك علت من حياتي مع نفسي أولوية".

وتابعت " إتخذت قراري، ودعوت جميع المقربين مني، ولبست فستاني الأبيض ومشيت وسط صديقاتي وبنتي التي أنجبتها من صديقي السابق، وكانوا جميعا سعداء بالقرار وداعمين لي".

واستقبل فندق مورجان الفاخر، في مدينة سوانزي، حفل ذكرى زواج كارين بأغلى أنواع المشروبات والأكلات لجميع الضيوف في إحتفالية قالت عنها العروس إنها أسعد أيام حياتها.

وخرجوا جميعا لإلتقاط الصور في الحديقة بمدخل الفندق، ثم ذهبوا لاستكمال الاحتفال في النادي الليلي الخاص بالفندق.