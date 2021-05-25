عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 أفلام فى الطريق إليك .. انتعاشة لدور العرض السينمائية فى يونيو المقبل

صورة مجمعة لبعض الافلام
صورة مجمعة لبعض الافلام المنتظر عرضها

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال عدد من الأفلام  ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الأفلام خلال شهر يونيو تتنوع ما بين العربى والأجنبى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز الأفلام :

 

فيلم سقراط ونبيلة :

قررت أسرة فيلم "سقراط ونبيلة" عرض الفيلم فى 16 يونيو المقبل فى جميع محافظات مصر كما يتم عرض الفيلم فى الإمارات والسعودية والكويت ابتداء من  ٢ يونيو المقبل. 

 

الفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

ماما حامل : 

قررت الشركة المنتجة لـ فيلم "ماما حامل"،  طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل.


الفيلم  يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.

عرض فيلم سقراط ونبيلة فى 16 يونيو المقبل

ماما حامل الأبرز.. دور العرض السينمائي تستقبل 3 أفلام فى يونيو المقبل

الشنطة : 

كشف صناعو فيلم “ الشنطة” ،  عن موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًين أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من 15  يونيو المقبل.

 

 فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

 

  3 The Conjuring

قررت الشركة المنتجة لفيلم  3 The Conjuring طرحة فى دور العرض المصرية يوم 26 مايو المقبل ، على ان يتم طرحة بعد ذلك في دور العرض الأمريكية ، وتحديداً  يوم 4 يوليو المقبل، ، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعتين من الإثارة والرعب .

 

 The Hitman’s Wife’s Bodyguard

وقررت الشركة المنتجة للفيلم الذى يقوم ببطولته كل منريان رينولدز، وصمويل إل جاكسون،  طرحه بالسينمات يوم 16 يونيو المقبل.

ليلى علوي فيلم ماما حامل أشرف عبدالباقي The Conjuring The Hitman s Wife s Bodyguard 3 The Conjuring تامر عبدالمنعم

موضوعات متعلقة

بعد غياب 5 سنوات .. ليلى علوى تعود للسينما بـ ماما حامل وقصة حياة 200 جنيه

طرح الإعلان الرسمي الخاص لفيلم «الشنطة» .. شاهد

ترشيحاتنا

كواليس قرارات الـVAR في مباراة الزمالك والمصري

إبراهيم المنيسي: كوع النائب طارق حامد يمكن إخضاعه لقانون الكرة

دراسة: اكتمال شفاء الأطفال من فيروس كورونا أسرع من البالغين

اليوم.. نظر دعوى تطالب رانيا يوسف بدفع 5 ملايين جنيه للإعلامي نزار الفارس

سورة تمنع الخوف والقلق وتريح القلب.. رددها عند النوم في 5 دقائق

ريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

أول تعليق من شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

أصيب خلال التصوير واكتشف مرضه بالسكرى صدفة.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

مسألة وقت.. "مهند" صفقة الزمالك الجديدة تعويضًا لرحيل فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ