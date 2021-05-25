5 أفلام فى الطريق إليك .. انتعاشة لدور العرض السينمائية فى يونيو المقبل

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال عدد من الأفلام ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الأفلام خلال شهر يونيو تتنوع ما بين العربى والأجنبى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز الأفلام :

فيلم سقراط ونبيلة :

قررت أسرة فيلم "سقراط ونبيلة" عرض الفيلم فى 16 يونيو المقبل فى جميع محافظات مصر كما يتم عرض الفيلم فى الإمارات والسعودية والكويت ابتداء من ٢ يونيو المقبل.

الفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

ماما حامل :

قررت الشركة المنتجة لـ فيلم "ماما حامل"، طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل.



الفيلم يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.

الشنطة :

كشف صناعو فيلم “ الشنطة” ، عن موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًين أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من 15 يونيو المقبل.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

قررت الشركة المنتجة لفيلم 3 The Conjuring طرحة فى دور العرض المصرية يوم 26 مايو المقبل ، على ان يتم طرحة بعد ذلك في دور العرض الأمريكية ، وتحديداً يوم 4 يوليو المقبل، ، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعتين من الإثارة والرعب .

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

وقررت الشركة المنتجة للفيلم الذى يقوم ببطولته كل منريان رينولدز، وصمويل إل جاكسون، طرحه بالسينمات يوم 16 يونيو المقبل.