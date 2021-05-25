أخبار التوك شو.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة وزير خارجية قطر لـ مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة العديد من الموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

مصطفى شعبان : ملوك الجدعنة جسدت الحارة المصرية بكل تفاصيلها.. فيديو

قال الفنان مصطفى شعبان إن فكرة مسلسل “ملوك الجدعنة” كانت عمل شئ عن الصحاب وعن روح الصحاب وكانت مشابهة لفكرة فيلم "سلام يا صاحبي" ولكن بشكل دراما .

وزير العدل: أخذنا ثأر شقيقى القاضي الشهيد محمد مروان بالعملية الشاملة في سيناء

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العلمية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في سيناء نجحت في أخذ الثأر لشقيقه الشهيد المستشار محمد مروان، الذي تم استشهاده في العريش بعد استهدافه من قبل الجماعات الإرهابية.

وزيرة الهجرة: تطبيق اتكلم عربي لمواجهة حرب طمس الهوية المصرية

كشفت نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، تفاصيل إطلاق التطبيق الإلكتروني " اتكلم عربي " للأطفال المصريين في الخارج .

السفير الفلسطيني: مبادرة إعادة الإعمار لها كل التقدير من الشعب والقوى السياسية

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن إعادة إعمار غزة، تحتاج وقتا طويلا، وسيتم التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية؛ لبدء الشركات المصرية العمل في إعادة الإعمار.

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة خلال جائحة كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية عملت على حل مشكلة الكهرباء التي كنا نعاني منها، مضيفا "مفيش مستثمر هيجي مصر بدون توفير كهرباء وبنية تحتية وشبكة طرق".

سرية وسفينة.. لحظة اقتحام مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو عمرو أديب

اقتحم الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد ستوديو برنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر.

المبعوث الأمريكي في ليبيا: ندعم الشعب الليبي في طرد المرتزقة

قال السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلي ليبيا، إنه التقى عددا من المسؤولين الليبيين، حيث تطرق اللقاء إلى ترتيبات عقد الانتخابات، ومساعدة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والسيولة وخروج المقاتلين الأجانب".

قرحة شديدة في العين .. عرض جديد يصيب مرضى كورونا خلال الموجة الثالثة

قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، إن المصريين متقدمون في علاج الفطريات، مضيفا أن أغلب أنواع الفيروسات ليس لها علاج ومنها أمراض الإيدز.

بشرى لجماهير الأهلي.. سيد عبد الحفيظ: علي معلول جاهز لمباراة السوبر الإفريقي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، آخر أخبار بعثة القعلة الحمراء بالعاصمة القطرية الدوحة إستعدادا لمبارة السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.



مؤتمر صحفي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة وزير خارجية قطر لـ مصر

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه لأول مرة منذ 5 سنوات، وزير الخارجية السفير سامح شكري يستقبل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية المصرية في جمهورية مصر العربية.