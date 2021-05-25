حسن موسي مديرا فنيا لفريق بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة تولى حسن موسي منصب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ رمضان السيد في دورى القسم الثاني .

وجاء الجهاز المعاون لـ حسن موسي كلا من عمرو فتحي مدرب عام ، طلحه راغب مدرب مساعد ، عاطف خضر مدرب حراس مرمي

ولعب بلدية المحلة يوم الخميس الموافق 27 مايو أمام فريق العاب دمنهور ضمن منافسات الجولة ال24 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري .

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى القسم الثاني برصيد برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق فاركو الصدارة برصيد 48 نقطة .