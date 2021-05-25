أيمن عبدالعزيز يهاجم حسين الشحات بسبب شيكابالا : «يحتاج لطبيب نفسي»

قال أيمن عبدالعزيز، لاعب الزمالك السابق، إن تصريحات حسين الشحات لاعب الأهلي بحق محمود شيكابالا تعد عنصرية.



وأضاف أيمن عبدالعزيز ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"تصريحات حسين الشحات، عن شيكابالا عنصرية، ولاعب الأهلي يحتاج لطبيب نفسي، وهناك ترصد كبير تجاه اللاعب، والعقوبات دائما جاهزة معه، رد فعل شيكابالا طبيعي لأنه دائما ما يتعرض للتطاول والهجوم من الجماهير ".



وشدد :" منتظر ايه من واحد بيتشتم طول العمر، واللى حصل مقصود والقرار جاهز، وشيكابالا بالنسبة لحسين الشحات قيمة ولما يتذكر اسمه وأنت موجود تقول عنه أفضل كلام ، وفعلا الأهلى لازم يجيب طبيب نفسى للشحات".

https://www.youtube.com/watch?v=-jz9aqp7ZAU

