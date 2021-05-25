انفراجة لدور العرض السينمائية بعد طرح 5 أفلام خلال شهر يونيو بين المصرى والأجنبى .. عودة ليلى وأشرف بعد غياب .. 3 The Conjuring مفاجأة الجمهور

تامر عبد المنعم يعود لـ السينما بـ الشنطة

نشاط سينمائى لـ بيومى فؤاد بفيلمين

بعد حالة الركود التى شهدتها دور العرض حول العالم بشكل عام والمصرية بشكل خاص ، على ما يبدو أن هناك انفراجة جديدة تشهدها دور العرض المصرية خلال شهر يونيو المقبل ، حيث قررت عدد من الشركات المنتجة سواء المصرية او العالمية طرح عدد من الأفلام السينمائية المصرية والأجنبية ، التى تتوع ما بين الكوميدى والرعب والأكشن

فيلم سقراط ونبيلة :

قررت أسرة فيلم "سقراط ونبيلة" عرض الفيلم فى 16 يونيو المقبل فى جميع محافظات مصر كما يتم عرض الفيلم فى الإمارات والسعودية والكويت ابتداء من ٢ يونيو المقبل.

الفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي ، والذى يعود للسينما بعد غياب سنوات طويلة لانشغاله بالمسرح وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

ماما حامل :

قررت الشركة المنتجة لـ فيلم "ماما حامل"، طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل ، ويشهد العمل عودة لـ ليلى علوى للسينما بعد غياب أمتد لما يقرب من 5 سنوات .



الفيلم يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.

الشنطة :

كشف صناعو فيلم “ الشنطة” ، عن موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًين أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من 15 يونيو المقبل.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

قررت الشركة المنتجة لفيلم 3 The Conjuring طرحه فى دور العرض المصرية يوم 26 مايو المقبل ، على ان يتم طرحه بعد ذلك في دور العرض الأمريكية ، وتحديداً يوم 4 يوليو المقبل، ، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعتين من الإثارة والرعب ، ويعد العمل من أكثر الأعمال المنتظرة خلال عام 2021 ، نظراً لتصنيفه بان العمل الأكثر رعباً فى الأجزاء السابقة .

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

وقررت الشركة المنتجة للفيلم الذى يقوم ببطولته كل منريان رينولدز، وصامويل إل جاكسون، طرحه بالسينمات يوم 16 يونيو المقبل.