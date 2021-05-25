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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو سعد : رغبت فى العمل مع مصطفى شعبان منذ فترة.. فيديو

الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد

قال الفنان عمرو سعد  إنه لا شك أننا استفدنا جدا من وجودى مع الفنان مصطفى شعبان مؤكدا أنها كانت بمثابة مباراة تمثيلية ودافع أمام فنان قوى مثل مصطفى شعبان مؤكدا أن الأسامي الكبيرة تنجح العمل.

 

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وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر انا ومصطفى شعبان نعزى مصر والعالم العربي في فقدان النجم سمير غانم وبطلب من الجمهور المصري الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء.

 

وتابع الفنان عمرو سعد أن ني كنت موقع مع أحمد خالد موسى حكاية عن الصحاب وظهر التفكير في العمل وتقديمه بالشكل الأمثل واللائق.

 

وأشار سعد إلى أنني رغبت فى العمل مع مصطفى شعبان منذ فترة ولما قعدت مع مصطفى شعبان ساعدنا بعض  وسافرنا ووجدنا الكيمياء الخاصة بنا أثناء تقديم العمل.

 

وقال الفنان عمرو سعد إن الروح التى استوحاها مهندس الديكور من الجمالية وباب الخلق ومن حارة مصر الكلاسيكية .

 

 

مصطفى شعبان عمرو سعد دلال عبد العزيز الدعاء سمير غانم

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