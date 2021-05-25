بنسبة إشغال 100%.. مصايف الإسكندرية: التزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشواطئ الثغر

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن هناك التزامًا بكافة الإجراءات الاحترازية بجميع شواطئ المحافظة، خلال اليوم الثالث من اعادة فتح الشواطئ.

وأشار رشاد إلى أن بعض شواطئ الإسكندرية المحافظة شهدت إقبالا ملحوظا من الرواد حيث حققت بعض الشواطئ العامة نسبة إشغال وصلت إلى 100٪ لانخفاض قيمة تذكرة الدخول (٥جنيهات).

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وأكد أن شواطئ المحافظة، وعددها 66 شاطئًا خلت من أي أحداث تعكر صفو المصطافين، وهناك تعاون كبير بين عمال الشواطئ والرواد من حيث الالتزام بمسافة ٤ متر بين كل شمسية وأخرى وكذلك ارتداء الكمامات.

وأجرى اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بجولة على بعض الشواطئ اطمأن خلالها على سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ترحب باستقبال كافة الشكاوى على أرقام الإدارة.