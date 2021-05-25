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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الثانية .. مجدي صبحي يتراجع عن قرار اعتزاله

د. عادل عبده ومجدى
د. عادل عبده ومجدى صبحى

أعلن د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن تراجع الفنان مجدى صبحى عن قرار الاعتزال. 

 

ونشر “ عبده ” صورة تجمعة بـ “ صبحى ” ، علق عليها قائلاً : " الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".

 

وقد أعلن قبل سابق  الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، أمس الثلاثاء، اعتزاله الفن نهائيا، بعد 40 عاما قضاها في المجال قدم خلالها أعمالا فنية محترمة على حد وصفه.

فيديوجراف.. سر اعتزال الفنان مجدي صبحي الفن

بعد اعتزاله الفن .. أعمال فنية جمعت مجدى صبحى بـ شقيقه محمد صبحى

 

وكتب مجدي صبحي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قائلاً: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)".

 

مجدي صبحي يبلغ أشرف زكي اعتزال الفن

 

وتابع مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي خطابه لمن يتابعه قائلًا: "أشكر أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عامًا فنًا محترمًا".

واختتم أنه أبلغ صديقه ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن ولا رجعة نهائيا، مضيفا: "سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله، اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر.

 

اعتزال مجدي صبحي الفن 

 

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مجدي صبحي اعتزاله الفن، حيث أعلن ذلك منذ ثلاث سنوات وقال وقتها في بيان صحفي "اعتزلت الفن نهائيًا ولا رجعة في ذلك، أشكر كل من قدمني للفن على مدار 38 عامًا، أشكر كل زملائي الفنانين المحترمين الذين عرفتهم خلال مشواري الفني والذين تعاملت معهم، أشكر كل من دعموني من صغري وأقصد أصدقائي القدامى، أشكر الفن المحترم والهادف الذي قدمته، في زمن قل فيه الفن المحترم، أشكركم جميعًا يا من أحببتكم".

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