عمرو سعد : شعرت بالفنانة دلال عبد العزيز بمثابة أمي.. وهي طيبة متحركة.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد إن الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل “ملوك الجدعنة” هي فنانة ونجمة رائعة وبها طيبة لا توصف.

وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أنها قدمت جهد غير عادي في هذا المسلسل ورفضت فى المسلسل حذف مشهد ومن حلاوة الجمل والشعارات.

وتابع الفنان عمرو سعد إلى أنني شعرت في المسلسل أن الفنانة دلال عبد العزيز هي أمي

وأشار سعد إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز بتحب الونس جدا وكانت تقيم في الغرفة المقابلة لي وعملت حالة في التصوير وبرة التصوير رائعة

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