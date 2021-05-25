لجنة الزمالك تهنئ فريق السلة بعد التأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ومحمد الإتربى نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه وحسين السيد عضوي اللجنة، على تهنئة بعثة فريق كرة السلة بعد الفوز على المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97-64 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA.



وأجرى الرباعي اتصالات هاتفية بطارق السعيد رئيس البعثة، وياسر عبد الوهاب المدرب العام، وهيثم السحرتي قائد الفريق، لتهنئتهم على الفوز، والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.



وأكد أعضاء اللجنة لبعثة الفريق، أنهم لديهم الثقة الكاملة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية لمواصلة الانتصارات واعتلاء منصات التتويج وحصد لقب البطولة.



وشدد أعضاء المجلس على مساندتهم الكاملة للفريق والجهاز الفني.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الشرطة الكاميروني في الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.