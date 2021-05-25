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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو سعد : مسلسل ملوك الجدعنة قدم نموذج الشباب المصري الشهم.. وأديب: هنتجلكم فيلم قريب.. فيديو

الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد

قال الفنان عمرو سعد إن أكثر ما يثير استفزازي هو النقد الذي نلاقيه أن العمل يروج للبلطجة مؤكدا أنه قدمنا نموذج للشباب المصري الشهم.

 

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وأضاف سعد خلال لقاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن الفنان مصطفى شعبان ادى درس للراجل الل بيعامل سيدة بسوء وانا قدمت مشهد لمن تعامل بطريقة خاطئة مع إحدى السيدات.

 

وتابع الفنان عمرو سعد أن الأم قامت بدورها الرائع قدمت نموذج ونصائح هامة لأبنائها وهي الرضا.

 

وأشار سعد إلى أن  الممثل الشاطر يعطي ثقل للعمل ويقدم الأداء بطريقته الخاصة

 

وقال الإعلامي عمرو أديب  “هنتجلكم فيلم جديد وانتوا هتكسورا الدنيا ”

 

عمرو سعد الفنان مصطفى شعبان مصطفى شعبان ام بي سي مصر نصائح هامة

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